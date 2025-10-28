９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、双子とのキュートな親子ショットを披露し話題になっている。

２８日にインスタグラムで「スイカ キウイ 双子！」と書き始め「アカチャンホンポで妊娠中の夏に買ってたお洋服！生まれてもう涼しくなってしまいましたが長袖の上に着て可愛かったです どんな双子か想像つかないまま買ったけど お兄さんスイカ 弟キウイ 似合ったー！！いましか着られないサイズたちだからね！」とつづると、親子ショットをアップ。兄がスイカ、弟がキウイの洋服を着たキュートな姿になっている。

「わたしも、むくみがめちゃくちゃ落ち着いてｍｍｔｓＮＯ．ＣＡＴ ＮＯ．ＬＩＦＥデニムはけました 嬉しい まだまだ産後だからダイエットはまだできないのだけどゆっくりまた頑張っていこう」と続け、ジーパンを履いた姿も併せて公開した。

この投稿には「双子ちゃんもしょこたんも可愛すぎて尊くて泣ける」「赤ちゃんの頃にこんなに目鼻立ちはっきりしてるなんて成長が楽しみですね！」「ベビちゃんたち凄いハッキリしたお顔立ちでこの前産まれたばかりとは思えないイケメンぶり」「本当にすくすく大きくなってますね！！」「なんだ、この可愛い生き物は！！」といったお絵が寄せられている。