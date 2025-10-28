米女優ジューン・ロックハートさんが、23日、カリフォルニア州サンタモニカの自宅で自然死により100歳で亡くなった。娘のジューン・エリザベスさんと孫のクリスティアナさんに見守られての旅立ちだった。



娘のエリザベスさんは「母は演技を職人技と考えていましたが、本当の情熱はジャーナリズム、政治、科学、そしてNASAにありました。「宇宙家族ロビンソン」での役を大切にしていて、未来の宇宙飛行士たちに影響を与えたことを喜んでいました」と語った。



葬儀は非公開で行われ、花の代わりに、俳優や舞台芸術関係者を支援するアクターズ・ファンド、調査報道機関のプロパブリカ、聴覚障がい者向けの聴導犬を育成するインターナショナル・ヒアリング・ドッグへの寄付を呼び掛けている。



ジューンさんは1925年6月25日、ニューヨーク市に俳優の両親ジーンとキャスリーン・ロックハートの娘として生まれた。1938年、MGM映画「クリスマス・キャロル」で父ジーンさん演じるボブ・クラチットの娘役として映画デビュー。1947年にはブロードウェイ作「フォー・ラブ・オア・マネー」で初代トニー賞新人賞を受賞した。



1958年からはTVドラマ「名犬ラッシー」でルース・マーティン役を演じ、1965年から1968年にかけて「宇宙家族ロビンソン」で宇宙開拓家族の母親役を務めた。科学への関心を広める存在としても知られ、NASAの打ち上げイベントなどに頻繁に登場。2013年にはNASAから功労賞を授与された。



（BANG Media International／よろず～ニュース）