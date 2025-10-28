ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼¯»ùÅç¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¡É¸ø³«¡Ö³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¯»ùÅç¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼¯»ùÅç¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤¤¤Æ½÷Í¥¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤¬³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÆâ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼¯»ùÅç¤òË¬¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖNHK¼¯»ùÅçÊüÁ÷¶É³«¶É90Ç¯´ë²è¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¡Ù¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÝ¯°æ¸¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÏÀ¾¶¿¤É¤ó°ÊÍè¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¡Ø·»¤µ¤¡¡Ù¤Ç¡¢Ëå¤Î¶×Ìò¤ò±é¤¸¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£