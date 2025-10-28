双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子のコーデを投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子赤ちゃんコーデ “スイカ＆キウイ” “チロルチョコ” 「いましか着られないサイズ」貴重な思い出を投稿





翔子さんは「スイカ キウイ 双子！」と、スイカとキウイの絵文字を挟んで投稿。妊娠中の夏の間に買ったもので「生まれてもう涼しくなってしまいましたが」「長袖の上に着て可愛かった」とのこと。「お兄さんスイカ 弟キウイ 似合ったー！！」と、母の翔子さんは大喜びの模様です。

翔子さんは「いましか着られないサイズたちだからね！」と、これもまた大事な瞬間として投稿しています。





そのほか、翔子さんはファンからの「チロルチョコのロンパース」も双子に着せて披露。「僕はチロルチョコもうすぐ食べれるようになるよ」というバックプリントの英語を見せて「かわいい！」とご満悦。





「双子それぞれ似合う色が違うから面白い！」という翔子さんは、絵日記にも双子それぞれの違いを描写。フォロワーからは「着せられ感がほんっとに可愛い頃」「赤ちゃんより男の子という感じ」「キャラが確立」「沢山撮って残して下さい」「2人ともしっかりしてきましたね〜」など、親しみあふれる声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】