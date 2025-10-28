KDDI、沖縄セルラーは、世界初（CESベストイノベーション2025受賞リストおよびFastlane Japanが7月に実施した調査によると、Hypershell Xは世界初のコンシューマ向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）であることが確認された。この調査は「正式に発売された一般消費者向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）」を対象に行われた）コンシューマ向けアウトドアパワードスーツ「Hypershell X Pro 外骨格」（製造：Hypershell Inc.）を、au公式アクセサリー「au ＋1 collection」から、au Online Shopにおいて10月27日に発売する。

「Hypershell X Pro 外骨格」は、ロボット工学と外骨格技術を融合した次世代パワードスーツ。合計17個の高精度センサーが内蔵されており、装着者の動作や姿勢、意図をリアルタイムで検知する。これらのセンサーが取得した情報をもとに、両側に搭載されたモーターが反応し、歩行時や階段の昇降時など、足を持ち上げたりおろしたりする動作に合わせて、最適なアシスト力を提供する。

この仕組みによって、装着者は自然な動作を維持しながら、脚部への負担を大幅に軽減することが可能となっている。散歩やトレーニングなど気軽な移動から、重い機材を運ぶ必要がある写真撮影や、ジャングル、砂漠、雪山など極地歩行への挑戦でも、疲れを軽減して人々の移動をサポートする。

KDDIは今後、「Hypershell X Pro 外骨格」の体験会も予定している。詳細は決まり次第、ホームページ等で案内する。

同製品は、10月27日時点で、メーカー直販サイトおよびau Online Shopの限定販売となる。



「Hypershell X Pro 外骨格」

Hypershell X Proの製品特徴は、最大32ニュートンメートルのトルクと最大800W出力のモーターを搭載し、最大30kgの重さを軽減。システムがユーザーの動きの意図をリアルタイムで感知し、姿勢を認識して出力を動作に合わせて自動的に調整。さらにアプリとの連動によって、ユーザー独自の歩き方を学習・最適化する。

2.0kgの軽量設計で、装着者の体型に合わせて調整できる人間工学に基づいたフレーム構造。最大300度のねじれ自由度を備え、登山などのアウトドア活動でも自由で快適な動きが可能となる。

交換可能な5000mAhバッテリーを搭載。一度の充電で最大17.5kmの移動が可能で、最大65Wの急速充電にも対応。IP54防塵防水規格に対応し、−20℃という厳しい低温環境でも使用できる。

［発売日］10月27日（月）

