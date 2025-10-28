グローバル刃物メーカーの貝印は、クリスマスシーズンに合わせて、焼いてそのままプレゼントできるマフィンカップ、スター型ケーキカップと袋のセット、ラッピングバッグなどの製菓用品を発売する。10月27日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始した。

今回発売するアイテムは、焼いてそのままプレゼントできるクリスマスデザインのマフィンカップ、ぴったりサイズの袋がついたスター型ケーキカップに加え、サンタさんと仲間たちのラッピングバッグの3種類となる。親子で簡単にお菓子作りが楽しめるラインアップとなっているのでクリスマスシーズン、子どもとスイーツ作りにチャレンジしてみては。

貝印は今後も人々の生活を彩るアイテムを届けて、豊かな生活に寄与していく。

「紙製カップケーキ型 クリスマス（2柄・各2枚入）」は、内側をPETラミネート加工した油が染み出しにくいマフィンカップ。クリスマスの楽しいデザインが2種・各2枚セット。サイズ（内寸）は直径59×高さ50mm。

「紙製スターカップケーキセット（5セット）」は、かわいいスター型のケーキカップと、ぴったりサイズのラッピングバッグのセット。カップは油が染み出しにくい内面PETラミネート加工した。サイズ（内寸）は、ケーキカップが幅80×縦80×高さ20mm。80mlラッピングバッグが幅95×縦175×マチ30m。

「ラッピングバッグ クリスマス（2柄・各2枚入）」は、クリスマスモチーフがかわいいラッピングバッグ。ビニールタイがセットになっているのですぐにラッピングができる。サンタさんのプレゼントとツリーの2種のデザインが2枚ずつセット。焼き菓子4〜6個入るサイズ。サイズ（内寸）は幅160×高さ250mm。

［小売価格］

紙製カップケーキ型 クリスマス（2柄・各2枚入）：385円

紙製スターカップケーキセット（5セット）：440円

ラッピングバッグ クリスマス（2柄・各2枚入）：330円

（すべて税込）

［発売日］10月27日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com