ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜オーランド線でチャーター便を運航する。

運航日は2026年2月23日・28日と3月5日・10日の計4日間で、往路は東京/成田を午後に出発し、オーランドに午後に到着、復路はオーランドを午後に出発し、東京/成田に翌日の夜に到着する。所要時間は通常乗継便で約20時間かかるものの、東京/成田発が約13時間、オーランド発が約15時間に大幅に短縮される。詳細な運航スケジュールは別途発表する。

オーランドはアメリカ南部フロリダ州の都市で、日本と直行旅客便で結ばれるのは初めて。フロリダ州は人口全米3位、GDPも全米4位とオーストラリアに並ぶ規模を誇る。

エイチ・アイ・エス（HIS）とJTBで、10月28日午後2時からパッケージツアーを販売する。ツアーはいずれも5泊7日間で、HISは549,800円から、JTBは649,000円から販売する。ZIPAIR Tokyoのウェブサイトでは航空券のみを販売する計画で、12月上旬にも発売を予定している。

ディズニー・ディスティネーション・インターナショナルと共同プロモーションを実施し、乗客全員にグッズをプレゼントする。さらにウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにチャーター便を利用の上で来園した人に、プライベート空間でのスペシャル・キャラクターグリーティング、ナイトショー「ルミナス・ザ・シンフォニー・オブ・アス」の鑑賞の特別体験を提供する。