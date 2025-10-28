近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が10月27日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。1勝1敗で甲子園に帰ってきた日本シリーズを展望した。

金村氏はソフトバンクのポイントゲッターである近藤健介がケガを持っているため、DH制のない甲子園では代打での出場を予想。「コンちゃん（近藤）はDHがないと厳しい。1勝1敗で帰ってきたら甲子園で終わる」と予想していたという。

ただ、2戦目の負け方が激しすぎたことで最後までもつれるのではないかと予想を変えた。

1―10と大敗したことで、「びっくりした。寝かしておかないといけないバッターみんな起こしてもうた」と指摘した。特にシリーズ1号3ランを含む5打点の山川穂高を目覚めさせたとしたらやっかいだ。

2戦目の先発は才木ではなく、デュプランティエ。この起用は意外だったが、「今年は藤川球児の年やから。ドラフトも（1位）引き当てたしね。どんだけ仕事すんねんってくらい仕事してるから」と、藤川監督が敢えて助っ人右腕を選んだ理由があると説明した。

負け方は想定外だが、1勝1敗は予想通り。相手の主軸を目覚めさせたとしてもなお阪神が有利な理由があるという。

「才木でやられてないわけよ」と、同じ1敗でも才木浩人投手（26）ではなく、デュプランティエだったことでダメージは少ないと解説した。