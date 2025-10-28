◇NBA レイカーズ 108ー122 トレイルブレイザーズ（2025年10月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が27日（日本時間28日）の本拠地トレイルブレイザーズ戦に先発出場。得意の3Pシュートを決めるなど3試合連続の2桁得点となる16得点を記録。しかし故障者続出のレイカーズは、オースティン・リーブスが孤軍奮闘の41得点を記録しながらも敗戦した。同じロサンゼルスで開催されていたワールドシリーズ（WS）よりも早く試合が終わる“珍現象”が起こった。

レイカーズは大黒柱であるレブロン・ジェームズが開幕から欠場。そして主力のルカ・ドンチッチも左指のねんざと左足下部の打撲で約1週間の欠場が余儀なくされた。さらに26日の敵地キングス戦でゲイブ・ヴィンセントが左足首のねんざで全治2〜4週間、マーカス・スマートも右大腿四頭筋挫傷のケガを負った。故障者続出で本契約選手のうち半分が欠場し、2WAYの3選手もベンチ入りする緊急事態となった。

緊急事態の中で、八村は3戦連続の2桁得点となる16得点をマーク。そしてオースティン・リーブスが孤軍奮闘の41得点を記録したが敗戦した。

同じロサンゼルスでは、MLBドジャースが本拠地にブルージェイズを迎え撃ってワールドシリーズ（WS）第3戦を戦っていた。ドジャース戦は現地時間午後5時にプレイボール。しかし一進一退の攻防で延長戦に突入した。

ドジャース戦に遅れて2時間半後となる午後7時30分にレイカーズ戦は開始された。しかしレイカーズ戦の方が早く終わるという“珍現象”が起こった。