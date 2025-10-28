兄夫婦が世帯年収800万円で「4000万円の注文住宅」を建てたらしいです。月々の返済額はいくらでしょうか？今のままで生活は成り立つのかも解説
世帯年収800万円で4000万円の家は買えるのか？ 住宅ローン審査の基本
世帯年収800万円で注文住宅を建てるとなると、ローン審査が気になるところです。一般的に、住宅ローンで借入可能な上限は「年収の6～7倍」が目安とされています。これに従えば、年収800万円の世帯では最大4800万円～5600万円程度の借入が可能ということになります。
ただし、これはあくまで「理論上の上限」であり、実際には以下のような要因が加味されます。
・勤続年数
・雇用形態（正社員かどうか）
・他の借入（自動車ローンや教育ローンなど）
・健康状態（団信加入の可否）
・頭金の有無と金額
つまり、兄夫婦が共働きで正社員かつ他の借入がなければ、4000万円の住宅ローンでも十分審査を通過する可能性は高いといえます。
月々の返済額はいくら？ 住宅ローンの返済シミュレーション
それでは、実際に4000万円の住宅を購入した場合の毎月の返済額はどれくらいになるのでしょうか。以下の条件でシミュレーションしてみます。
・借入金額：4000万円
・金利タイプ：変動金利
・金利：0.5%
・返済期間：35年
・元利均等返済方式
住宅金融支援機構の「住宅ローン返済シミュレーション」にてこの条件で算出された月々の返済額は、約10万3000円です。
仮に金利が上昇した場合、支払額は大きく増える可能性があるため、固定金利の検討や繰上げ返済の戦略も重要になります。
生活費や教育費とのバランスは？ 年収800万円世帯の支出構成
年収800万円と聞くと「高収入」と思われるかもしれませんが、実際の生活ではさまざまな支出があります。特に子育て中の家庭では、住宅ローン以外の負担も重くなります。
表1は、年収800万円世帯における一般的な年間支出の例です。
表1
※参考資料を基に筆者作成
このように、生活コストは年間で600万円を超えることもあり、住宅ローン返済を続けながら教育費や老後資金まで確保するには、家計の見直しと計画的な資産管理が不可欠となります。
今のままで生活は成り立つ？ ゆとりある家計を維持するコツ
兄夫婦がこのままの生活水準を維持できるかどうかは、収入と支出のバランスにかかっています。年収800万円で月10万円前後のローン返済なら、表面的には問題ないように見えますが、突発的な支出や金利変動、教育費の上昇などのリスクに対応できる余力があるかが重要です。
家計を健全に保つには、以下の3点が鍵となります。
固定費の見直し：通信費、保険料などは定期的に見直すことで節約が可能です。
教育費の計画的な貯蓄：学資保険やジュニアNISAなどを活用し、将来の教育費に備えましょう。
住宅ローンの見直し：金利上昇に備え、固定金利への切替や繰上げ返済を視野に入れることが有効です。
これらの対策を講じれば、年収800万円の家庭でも無理のない暮らしを維持しつつ、長期的に安定した家計を築くことが可能です。
まとめ
世帯年収800万円で4000万円の注文住宅を建てることは、住宅ローン審査や支払い能力の面では十分に現実的です。月々の返済も10万円程度で抑えられるため、一見すると大きな負担には見えません。
しかし、家計全体で考えると、教育費や将来の老後資金の準備など、見えにくい支出とのバランスが問われます。住宅ローンを長期にわたって安全に返済し続けるためには、資産形成や固定費の見直しといった日々の工夫が求められるでしょう。
家を買うことはゴールではなく、新たなライフステージのスタートです。現実的な返済計画と堅実な家計運営が、理想の暮らしを支える礎となります。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー