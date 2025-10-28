将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が激突する第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局が行われている。注目の勝負メシには、両者ともに「常磐名物 カレーうどん御膳」を注文。同じメニューながら、藤井王座への“特別配慮”が話題となった。

【映像】きのこは？両者が注文した名物カレーうどん

“甲府の迎賓館”とも呼ばれる名宿「常磐ホテル」を舞台に争われている王座戦第5局。1929年創業で間もなく100周年を迎える歴史ある宿で、名作家たちが定宿にしていたほか、将棋・囲碁のタイトル戦を行う場所として知られる場所だ。番勝負では必ず行われる第1局、第2局ではなく終盤に入ることも多いことから、開催されない年もあるが、一方で本局のように注目の決定局になることも多い。

藤井王座と伊藤叡王による本局は、相掛かりの出だしから早々に緊張感があるような将棋に展開。ABEMAで解説を務める青嶋未来七段（30）は、「伊藤叡王の作戦通りに進んでいると思うが、藤井王座が攻め込んできそう。伊藤叡王はどのように迎え撃つか。いつ激しくなってもおかしくない」と昼食休憩時点での印象を語っていた。

中盤の難所で迎えた昼食休憩では、両者ともに「常磐名物 カレーうどん御膳」をオーダー。常磐ホテルのこだわりの鰹出汁で仕立てた和風ポークカレーうどんで、甲州小梅のおにぎり、小鉢、水菓子がセットになっている。

藤井王座は2021年の第6期叡王戦五番勝負第2局でも同メニューを注文した実績がある。伊藤叡王も同じメニューながら、藤井王座のカレーうどんは苦手な食材の『きのこ抜き』となっている。“特別配慮”に、ファンからは「安定のきのこ抜き」「きのこ体にいいのにな」「今もきのこ嫌いなんだねｗ」と様々な反響が寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）