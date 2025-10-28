【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは２７日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」の利用者の０・１５％が自殺に関するやり取りを行っていたとの調査結果を公表した。

チャットＧＰＴの週間利用者は約８億人にのぼり、単純計算では約１２０万人に達する規模と推計される。

発表によれば、利用者の０・１５％が自殺の計画や意図を明示的に示す会話をチャットＧＰＴで行っており、精神的に不安定な内容の会話をしていた利用者も０・０７％に上ったという。

オープンＡＩは対策としてチャットＧＰＴの仕様を修正し、利用者の精神状態をより適切に把握することで、不安を助長したり、追い詰めたりするような回答をしないよう見直したという。これらの結果、不適切な回答の割合は大きく減少したとしている。

対話型ＡＩを巡っては、ＡＩへの精神的な依存が強まり、他者との交流の減少や、孤立感が助長される恐れがあると指摘されている。米国では４月、チャットＧＰＴを利用していた１６歳の高校生が自殺し、両親は「自殺の方法を助言した」などとしてオープンＡＩを提訴した。