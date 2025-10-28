都民共済の“割戻金”が「3割超の1万円」で喜んでいたら、都外の友人に「うちは払込金の4割戻ってきた」と言われた！ 地域ごとに“割戻率”はどれだけ違う？ 47都道府県のランキングを確認

都道府県民共済の「割戻金」とは

都道府県民共済に加入すると、決算で剰余金が発生した場合、加入者が1年間払い込んだ掛け金の一部が「割戻金」として返金されます。加入者全体から集めた掛け金が余ったら、それを加入者に返しましょうという、共済の精神に則った仕組みと言えます。

割戻金は、その年度に病気やけがなどで共済金を受け取ったかどうかにかかわらず返金され、通常は3月末現在の加入者を対象に、8月に掛金振替口座へ自動的に振り込まれます。



割戻率の高い都道府県ランキング

割戻金の金額や掛け金に対する割合は一律ではなく、その年度の決算の内容や都道府県によって異なります。

例として2024年度の割戻率を見てみましょう。ここでは月掛け金4000円、年間4万8000円（総合保障2型＋入院保障2型）のケースを前提とします。

図表1を見てみると、割戻率が最も高い共済は福井県民共済で、割戻率は50％を超えました。一方、もっとも低い大分県民共済の割り戻し率は約25％と、両者で倍の開きがあり、金額にして1万3000円近くの差が生じています。

図表1



※ いずれも、都道府県民共済グループ。総合保障2型＋入院保障2型 年間4万8000円（月掛け金4000円）を基本とする。ただし、埼玉県民共済は、年間2万4000円（月掛け金2000円）の場合。かながわ県民共済は、共済制度が異なるため金額は参考値。

各都道府県共済のウェブサイトにある2024年度割戻率・割戻金一覧をもとに筆者作成

年度における違いについては、東京都・都民共済を例にすると、図表2のとおりです。総合保障型・入院保障型の割戻率はその年ごとに変化しており、直近4年を見ても、32.73％→11.69％→36.02％→38.57％となっています。

図表2



都民共済 割戻金について より筆者作成



なぜ都道府県によって割戻率が異なるのか？

割戻金は、年1回の決算後、加入者から預かった年間の「受入掛け金」から「支払共済金」と「事業経費等」を差し引いた「剰余金」が発生した場合に支払われるものです。

剰余金を原資として、前年4月保障分から当年3月保障分までの1年間に払い込んだ掛け金に割戻率を乗じて算出します。つまり、共済金の払い出しが多ければ減り、少なければ増える仕組みになっています。

実際、新型コロナウイルスが猛威を振るった影響で、共済金の払い出しが増えた結果、都民共済だけでなく他共済も含めて多くの共済が令和4年、5年の割戻率は他年よりも大幅に下がったり、割戻自体を実施しなかったりするケースも見られました。

同様の理由から、火災保険系の共済は自然災害が多発すると割戻率がゼロや1桁台に下がることがあります。

各都道府県共済は個別に決算を行っているため、当該期間に共済金の払い戻し額が多かった都道府県の割戻金は少なく、払い戻し額が少なかった都道府県の割戻金は多くなるという差が生じます。

加えて、各都道府県民共済の規模や事業効率も関係します。事業運営にかかる経費の割合が小さいほど剰余金が増加し、割戻率が高くなる可能性があります。

これらが複合的にかかわりあって、都道府県別や年度による割戻率が異なるのです。



まとめ

都道府県民共済の場合、居住地または勤務地のある都道府県への加入が基本です。そのため、割戻率が高いからと言って関係のない他地域の共済に加入することはできません。また、他地域の割戻率が高く見えたとしても、経年で見ると必ずしも他地域の共済がお得とは言えないこともあります。

共済間で「どちらがお得か」と比較することに神経質にならず、他の民間保険では見られにくい割戻があることを念頭に置いて考えてみるとよいかもしれません。



出典

都道府県民共済グループ 割戻金

都民共済 割戻金について

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種