重要鉱物とレアアースの供給確保に向けた枠組み合意に署名する日米の首脳/Andrew Caballero-Reyonlds/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領と高市早苗首相は２８日、東京での首脳会談後、重要鉱物およびレアアース（希土類）の供給確保に関する合意文書に署名した。

両首脳は、「日米両国の国内産業にとって極めて重要な、原材料および加工済みの重要鉱物並びにレアアースの供給を支援する」ことで合意した。

この「枠組み」は両国が協力して供給を確保し、政府および公共部門を動員して当該資源の採掘と加工に向けた投資を強化することを目指す。重要鉱物やレアアースは、スマートフォンから電気自動車まであらゆる製品を稼働させるのに使われる。

両首脳はまた、日米同盟の「新たな黄金時代」に向けた合意の実施にも署名した。

中国は世界のレアアース資源をほぼ独占しており、米国との貿易戦争においてこれを武器にしている。米国は供給の締め付けを打破するため、他国との取引を試みている。

この問題は、今週予定されているトランプ氏と中国の習近平（シーチンピン）国家主席の会談の議題となる公算が大きい。ベッセント米財務長官は２６日、この会談がレアアース輸出規制の「何らかの延期」につながる可能性があるとの見通しを明らかにしていた。