ME:I・RINON（村上璃杏）、“貴重”特典会裏側を公開「革命起きてる」「オタクの需要わかりすぎて天才」と話題
【モデルプレス＝2025/10/28】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）の公式TikTokが10月28日に更新された。RINON（村上璃杏）が特典会の様子を公開し、反響が集まっている。
【写真】ME:I・RINON、メイク中の貴重なオフショ
RINONは、「WHO I AM〜特典会の2日間〜」と題し、同月25日・26日に行われた1st ALBUM「WHO I AM」特典会の裏側を公開。「メイク完成！行ってくるよん！」「かまいたちさんのオタ活してる恵子いた！」などと自身のメイクアップやメンバーのKEIKO（清水恵子）らのオフショット、そして食事の様子などを披露した。また、「特典会のME:Iの裏側だよ〜 りのん先生編集頑張りました」とコメントを添えており、自身で編集したことを明かしている。
この投稿にファンからは「革命起きてる」「最高のアイドル」「オタクの需要わかりすぎて天才」「さすが璃杏」「裏側も可愛い」「貴重」などと反響が。また、特典会当日の流れをvlog風に紹介する動画がファンの間で流行していることから、「ファンの投稿かと思ったら璃杏ちゃんでびっくり」「編集までしてるの神」「テロップまで面白い」など、ファンがアップする動画に寄せた内容に注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆RINON（村上璃杏）、特典会の様子公開
◆RINON（村上璃杏）の投稿に反響
