◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

両チーム満塁のチャンスをものに出来ず試合は延長14回と続きます。

7回に5-5と同点で迎えてからスコアボードに「0」が並びます。

ブルージェイズが延長12回2アウト満塁のチャンスを作ります。ここでドジャースは今季引退を表明しているカーショー投手を投入。ネーサン・ルークス選手に粘られフルカウントからの8球目をセカンドゴロとし無失点で終えました。

そして、ドジャースも延長13回にサヨナラのチャンスをつかみます。先頭のトミー・エドマン選手が2塁打で出塁すると、ミゲル・ロハス選手が送りバントを成功させ、1アウト3塁としました。1つアウトを奪われるとここで打席には大谷翔平選手。しかしブルージェイズは3打席連続大谷選手を申告敬遠。さらに続くムーキー・ベッツ選手との勝負も避け、2アウト満塁でフレディ・フリーマン選手を迎えます。ストレートを振り抜き打球は大きく弧を描きますがスタンドへは届かずアウトで試合は延長14回へ続きます。