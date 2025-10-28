北川景子、草川拓弥との「東京国際映画祭」2ショット公開 超特急Mステ初出演も祝福で「愛が詰まってる」「感動」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の北川景子が27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。同日に行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントで撮影した超特急のタクヤ（草川拓弥）との写真を公開し、反響が寄せられている。
北川は「たくや！久々に会ったらとても素敵な大人になってました」とし、フォーマルな装いで草川と撮影した2ショットを公開した。超特急はメンバーやファンが号車番号で振り分けられていることで知られているが、北川は超特急と同じスターダストプロモーション所属で、メンバーやファン公認の9号車として親しまれているため、投稿には「＃9号車」と添えられていた。
また、同月24日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』（よる9時〜）に超特急が初出演したことから、北川は「＃Mステよかった」と心のこもった感想も添えていた。草川は北川の投稿を受け「姉さん！お会いできて嬉しかったぁ今度ご飯連れてってください」と喜びを投稿。北川は引用で「おお！いいね 何食べよう〜忘年会かな」とポストし、仲の良い関係性を伺わせていた。
この投稿にファンからは「素敵すぎる」「景子姉さんの愛に感動」「ハッシュタグに愛が詰まってる」と反響が続々。また2人は、ドラマ「家売るオンナの逆襲」（2019）でも共演していることから「懐かしい組み合わせ」「大好きなコンビ」といった声も寄せられていた。（modelpress編集部）
