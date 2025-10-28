【秘封倶楽部 宇佐見蓮子＆マエリベリー・ハーン】 2026年1月 再販予定 価格：21,450円 【秘封倶楽部 宇佐見蓮子＆マエリベリー・ハーン 限定カラー】 2026年1月 再販予定 価格：21,450円 あみあみ限定商品

ベルファインは、フィギュア「秘封倶楽部 宇佐見蓮子＆マエリベリー・ハーン」を2026年1月に再販する。価格は21,450円。

本製品は「東方Project」より、上海アリス幻樂団の音楽CD「ZUN's Music Collection」に登場するオカルトサークル「秘封倶楽部」のメンバー「宇佐見蓮子」と「マエリベリー・ハーン（メリー）」をフィギュア化したもの。2017年1月に発売されたフィギュアの再販品である。

原型師・i-con氏の世界観にて珠玉の立体化をしており、蓮子とメリー2人だけの幻想的な世界を、様々な角度から楽しめるフィギュアとなっている。

またホビーショップ「あみあみ」では、通常カラーからデザインをアレンジし、一味違った魅力ある限定カラー仕様の「秘封倶楽部 宇佐見蓮子＆マエリベリー・ハーン 限定カラー」も再販を予定。発売は2026年1月を予定しており、価格は21,450円。

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約130mm 素材：PVC、ABS、磁石

(C) 上海アリス幻樂団

※販促写真と実際の商品では、台座の仕様が異なります。予めご了承ください。