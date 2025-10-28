オープン仕様の「ランクル」が存在した？ 前後ドアをくりぬいた「スケルトンドア」に「オバフェン」で迫力マシマシ！ 米国「SEMAショー2024」で公開された「ランドクルーザーROX」とは？

専用部品をプレス加工する本気度に注目！

2025年11月4日からラスベガスで開幕される「SEMAショー2025（セマショー）」は、毎年、様々なカスタム車両やチューニングカーが発表される世界最大級のアフターマーケット見本市です。

トヨタは昨年に開催されたSEMAショー2024でオープン仕様に改造された「ランドクルーザー（日本名ランドクルーザー250）」を披露し、多くの来場者の関心を集めました。どのような車両だったのでしょうか。

SEMAショーに展示されたトヨタ新型「ランドクルーザーROXコンセプト」（現地撮影：加藤博人）

【画像】超カッコイイ！ これが「トヨタ新ランクル」です（84枚）

特に来場者の関心を集めたのは、オープン仕様に改造された「ランドクルーザー（日本名ランドクルーザー250）」です。

近年トヨタは特に積極的な姿勢を見せており、2024年も複数のカスタムカーを出展しました。その中で発表された「ランドクルーザーROX」は、当時、米国で発売されたばかりのランドクルーザー250をベースにした特別な1台です。

同モデルの設計は、トヨタがアメリカ合衆国に設立したデザインスタジオ「CALTY」が手がけました。CALTYはランドクルーザー250自体のデザインプロジェクトにも参加しており、ベース車両の魅力を知り尽くした上で、「アウトドアの楽しさ」をさらに追求するデザインが施されています。

「ROX」という名前は「レクリエーション・オープン・エクスペリエンス」を意味しており、開放的なアウトドア体験をテーマに開発が進められました。そのスタイルは初代ランドクルーザーのオープンモデルに敬意を払ったもので、Cピラーより後ろはルーフのないピックアップ形状となっています。

さらに、前後ドアは下部をくりぬいた「スケルトンドア」仕様で、メインキャビン上部には格納可能なソフトトップを採用。全身で大地を駆け巡る力強さと楽しさを感じられるデザインです。

このユニークな形状を実現するため、ボディ構造の半分以上がワンオフで製作されたといいます。SEMAショー向けの1台のために、技術開発部門である「トヨタ・テクニカル・センター」と密に連携し、専用部品をプレス加工するための金型まで起こしたのは、まさにトヨタならではのこだわりといえるでしょう。

外観は、専用バンパーやスキッドプレート、牽引用フックが追加され、標準仕様と比べてよりラギッドな印象を与えています。同時に、ボディカラーには過去のランドクルーザーに設定されていたパステルグリーンを採用するなど、ブランドの伝統に対するリスペクトも忘れていません。

本格的なオフロード走行を楽しむために、足回りも徹底的に強化されています。サスペンションにはTRD製を採用し、標準よりも4インチのリフトアップを実現。また、専用の鍛造コントロールアームを前後に装着することでトレッド幅を8インチ拡大し、それに合わせて専用のオーバーフェンダーも設計されました。

トヨタは近年、アウトドアやオフロード市場におけるコミットメントを加速させており、既存のパーツメーカーと提携して認定部品をディーラーで扱うだけでなく、自社でもオフロード体験を拡張する純正部品を続々とリリースしています。

ランドクルーザーROXはコンセプトモデルですが、消費者の反応次第では、使用されている部品の一部が市販される可能性もゼロではないと発表しています。過去にトヨタはSEMAショーで発表したコンセプトパーツを市販化した例があるため、今後の展開が期待されます。

なお、トヨタは2024年のSEMAショーで、ランドクルーザーROX以外にも、1JZエンジンに換装した1994年型ハイラックスのドリフト仕様や、GRカローラのエンジンと駆動システムをすべて移植したGR86など、多彩なカスタムカーをお披露目し会場を彩りました。

2025年はどのようなカスタム車両が公開されるのか、期待が高まります。