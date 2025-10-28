「見てるだけで幸せ」わが家に迎えた“小さな宝物”に1万いいね「生活が輝く」「ようこそ」【ママリ】

ついにわが家にきた「小さき愛おしいもの」投稿に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

すい🦕(-2m)(@swiswi1228)さんの投稿です。出産はまさに人生で最も大きなターニングポイント。出産、赤ちゃんとの対面を本当に楽しみにしていたママの思いが伝わるエピソードをご紹介します。

©swiswi1228

こんなに小さき愛おしきものがついに我が家に。

すい🦕(-2m)さんは、30週(8か月半)で出産を迎え、赤ちゃんは2か月ほど入院したのちに退院を迎えたそう。すい🦕(-2m)さん自身は一足早く退院していたそうで、赤ちゃんの退院を楽しみにされていたといいます。



おなかの中にいたわが子が、ついに家族としてわが家に。そのうれしさが伝わってくる投稿ですね。投稿には「かわいい背中」「おめでとうございます！」などのリプライが寄せられました。かわいらしいお子さんの背中に癒やされる、すてきな投稿でした。

保育園イヤイヤを怒る母に25万いいね

なべやき(@nabeyaki202007)さんの投稿です。2歳ごろになった子どもは、自我が芽生え、あらゆることに「イヤ！」と反抗するイヤイヤ期に突入します。理不尽すぎるイヤイヤ対応をするママは、日々苦労が絶えませんよね。イヤイヤ期対応は正論だけではどうにもならず、時には甘やかし、時には厳しくすることもあるかもしれません。



今回の投稿では、保育園の準備をなかなかしようとしない息子さんに対して、なべやきさんはある発言で説得を試みます。しかし、いざ言ってみると自分でも「意味不明だな…」と感じたようです。

息子に怒ってて自分でも訳わかんねぇなと思うこと１位



「早く準備しないとママだけ保育園行っちゃうよ！」

息子さんが通う保育園なのに「ママだけ保育園行っちゃうよ！」という発言は、よーく考えればちょっと変。でも、そんな言葉にすら「いうことを聞いてくれるかも」という望みを託さずにはいられない、ママの気持ちは痛いほどわかりますよね。



この発言で、息子さんはなべやきさんに、どう返したのかも気になるところ。「嫌だ！」と言って準備を急いだのか、もしかすると「いいよ！」と言ったのかも？



この投稿には「全く同じこと言ったことある」「わかる」という共感の声が続々。中には「最終的に保育園に父母さんしか来なかったら面白い」というクスッと笑えるリプライも。



イヤイヤ期の子どもと向き合うのは根気がいりますし、ストレスもたまることと思います。たまにはXのような場所で思いを共有して、みんなで笑って発散するのもいいかもしれませんね。

3段目が素晴らしい！整理好きな息子の引き出しに8万いいね

zooo(@zooo_)さんの投稿です。整理整頓が好きだという息子さんの引き出しは、美しくラベリングがされ、どこに何が入っているか一目瞭然。そんな引き出しで一番大きなスペースを取っていたのは3段目で…。



まさかの中身に思わずほっこりするはず。

©︎zooo_

整理好きな長男の謎引出し

整理が好きだという息子さんは引き出しにラベリングをして、文房具をわかりやすくきれいに収納しています。注目したいのは一番下の段。「おかき」と書かれたその段には、チーズおかきが入っています。



きれいに整列しているところを見ると、息子さんがチーズおかきをこよなく愛しているのだろうと想像できますね。



この投稿に「これは必要な引き出しだな！」というリプライのほか「かわいい」「おいしいもんね」と、息子さんからおかきへの愛を尊く感じた方もいたようです。アメやチョコではなく「おかき」というチョイスも個性的です。



おかきを食べ終えたら別のお菓子にするのか、それとも再びおかきを足すのか気になるところ。いずれにしても勉強中の息抜きツールとして、引き出しの3段目を、今後も有効活用してほしいと感じる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）