¥¿¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¡ÈÆÒ¤µ¤ó¡É¤È¥³¥é¥Ü¡¡¤Í¤¸¤ê¥Ï¥Á¥Þ¥»Ñ¤Î¥ß¥Ë¥Æ¥Ç¥£¡ÖÓ·ÒêÆÒ¤µ¤ó¡×¸ÂÄêÈÎÇä¤Ø
¡¡¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï28Æü¡¢¾¾ÃÝ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥ß¥Ë¥Æ¥Ç¥£¡ÊÓ·ÒêÆÒ¤µ¤ó¡Ë¡× ¤òÈ¯É½¡£11·î1Æü¤È2Æü¤ËÅìµþ¡¦³ë¾þ¶è¼ÆËô¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÒ¤µ¤ó¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×ÂèÆó²ñ¾ì¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥ß¥Ë¥Æ¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¡ÈÓ·Òê(¤¿¤ó¤«)¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÒ¤µ¤ó¡É¤ËÊ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼é¤ê¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Í¤¸¤ê¥Ï¥Á¥Þ¥¤È¥Ï¥ê¥»¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê°ÒÀª¤Î¤è¤¤»Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤»¤º¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£
