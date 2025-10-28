お笑いコンビ「ジョイマン」が28日、東京都墨田区のひがしんアリーナで11月15日に行われる「ジョイマン百人一首大会」に向けた取材会を都内で行った。

実際にネタで使用したラップを百人一首にしたカードゲーム。23年に一般販売され、何度も完売しては入荷を繰り返している人気商品だ。池谷和志は「“売れてるんだろうな”と思うけど、1回に10個くらいしか入荷してないんじゃないか」とおどけつつ「買った方は“家族でやったら盛り上がります”とおっしゃってくれる。こういう百人一首は他にはなかったので、作ってよかったなと思います」と満足げな表情を見せた。

大会は今回で3回目の開催。高木晋哉は「これからのシーズン、正月に親戚で集まった時にやってほしい。国民行事にしていきたい」と野望を語った。

今後の展望について池谷は「僕らのことを好きと言ってくれる芸能人の方がいる。宮崎あおいさんとか、花澤香菜さんとか、ゲストに呼んでみんなで一緒にやるのも夢」と話した。現在ワールドシリーズを戦っている大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手も、ジョイマンの大ファンを公言している1人。高木はこれまで野球を全く見てこなかったというがが、佐々木の影響でドジャースの試合は毎日チェックしているという。取材時はちょうど試合中で「今もうずうずしています」と苦笑い。「佐々木〜佐々木〜、これから輝いてるよ、この先！」とラップでエールを送った。

するとその約2時間後、佐々木は同点の8回にワールドシリーズ初登板。一打勝ち越しのピンチを無失点で切り抜ける好救援を見せた。