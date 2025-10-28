２８日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、米国のトランプ大統領と高市早苗総理が迎賓館で対面したライブ映像を放送。番組コメンテーターのキヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏がその様子に「満面のトランプスマイル。これは相当」と上機嫌であることを指摘した。

番組ではトランプ大統領が迎賓館に到着したところを生中継。入口では高市総理が出迎え、２人はガッチリ握手を交わした。

峯村氏は「しかもしゃべってますし、握手が長い。長いのは結構大事」「目と目を見るのは非常に大事です。（トランプ大統領は）目を見て話す人物を強いと見る傾向がある」と握手の様子を解説。さらに高市総理が通訳なしでしゃべっていることにも「通訳なしでやるのは大きい」ともコメントした。

国旗前での記念撮影時には、トランプ大統領がスーツの前ボタンをしめており、武田鉄矢が「ボタンしめましたよ」と興奮気味に指摘。峯村氏は「実はボタンをしめないんです、基本はトランプさんは。どこに行っても嫌という人。天皇陛下の前はしめたのかと思いましたがこれはびっくりしました」と指摘。「満面のトランプスマイル。これは相当ですね。見た事ない」と驚いていた。