sloggiとムーミンが贈る“締めつけゼロ”の幸せ♡限定インナーが登場

世代を超えて愛されるムーミンと、“最高のきもちよさ”で知られるsloggi（スロギー）が夢のコラボ♡2025年、ムーミン小説出版80周年を記念して登場する特別コレクションは、ふわふわのあったかニットシリーズと、まるで着けていないような開放感が魅力のゼロフィールⓇシリーズの2ライン。寒い季節をやさしく包み込み、心もほっと温まる限定アイテムです。

ムーミン×sloggiニットシリーズで冬をぬくもり包み

10月1日（水）発売の「MOOMIN × sloggiニットシリーズ」は、ふわふわと柔らかな糸を使ったあったかインナー♡

ムーミンやリトルミイなどのキャラクターをあしらった5種類の柄展開で、お部屋時間がもっと楽しくなります。

ラインナップはショートパンツ、腹巻付きボトム、ロングボトム、ノースリーブトップスの4型。

伸縮性のある糸が体に優しくフィットし、M～LLまでの1サイズ対応。寒い日も軽やかで心地よい着用感を叶えます。

トリンプの秋冬新作「秘めわざ」♡360度美ボディを叶える新感覚インナー

ムーミン×sloggi ZERO FeelⓇシリーズで軽やかに♪

11月上旬発売予定の「MOOMIN × sloggi ZERO FeelⓇ」は、締めつけ感ゼロのハーフトップブラ＆ショーツセット。

ムーミンたちの世界を淡いトーンで描いたBloom柄と、リトルミイが愛らしいリトルミイ柄の2デザイン。

どちらも無縫製仕様でアウターにひびかず、肌に溶け込むような着けごこちが魅力です。淡いブルーとピンクのカラーが、秋冬の装いを優しく彩ります。

あたたかく、心までやさしく包むコラボ♡

ムーミン×sloggiの限定コレクションは、見た目のかわいさだけでなく、着けた瞬間に思わず笑顔になる“やさしさ”が詰まっています。

冷え込む季節に、体も心もふんわり温めてくれる特別なインナー。おうち時間にもお出かけにも寄り添う心地よさで、毎日の暮らしをちょっと幸せにしてくれるはずです♪