俳優の北川景子さんが28日までにXを更新し、出演した映画「ナイトフラワー」で東京国際映画祭に参加したことを報告した。あわせて俳優の草川拓弥さんとのツーショットも公開されており、ネット上で話題となっている。



【写真】北川景子さん、草川拓弥さんとのツーショットに反響

北川さんは、「映画『ナイトフラワー』チームで 第38回東京国際映画祭に参加しました！」と報告。光沢のある金色のドレスを身にまとった全身姿を披露した。「お客様の熱気、凄かったです やっぱり映画祭は良いですね〜」とつづった。



そして北川さんはその投稿後に、映画祭で久しぶりに会ったという草川さんとのツーショットをアップ。出演作「栄光のバックホーム」で映画祭に参加していた草川さんとの邂逅を、「たくや！久々に会ったらとても素敵な大人になってました」と喜んだ。



また、この投稿に反応して草川さんも自身のXで「姉さん！ お会いできて嬉しかったぁ 今度ご飯連れてってください」と絵文字を交えてコメント。北川さんは「おお！いいね 何食べよう〜忘年会かな」と返しており、和やかな先輩後輩関係が見られた。



SNSでは、「素敵な共演すぎ」「美しい2人」「景子さん素敵なお姉さんしてますね」「お二人共輝いています」「2人とも素敵な大人になってて憧れ」「三軒家チーフとお荷物鍵村だwww」「うわぁ甘えたな弟感」「どんな忘年会なのか、気になります（笑）」「北川姉さん漢気ありそうですね」などのコメントがあった。



北川さんと草川さんは、過去に日本テレビ系列のドラマ「家売るオンナ」（2016）などで共演している。