¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡14Ç¯Á°¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿»ÒÌò¤¬19ºÐ¤Ë¡Ä¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È27Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏîµ¤³¤Î¤ß¡£
¡¡»ÒÌò»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×(2016Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥Ž¥Ë§º¬µþ»ÒŽ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈŽ¥²£ß·²Æ»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¤Î¤«¤ª¤ë¤Á¤ã¤ó?ÌÌ±Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤«¤ª¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î´éŽ¤»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¥°¥°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÏîµ¤Ï2011Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤Î蟬¡×¤Ç¡¢°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´üŽ¥·°Ìò¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Éã¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢àµ¶ÁõÊìá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìî¡¹µÜ´õÏÂ»Ò(±ÊºîÇîÈþ)¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£