富川立夢、18歳の誕生日迎え“成人”報告 父・富川悠太が親子2ショット添え祝福「パパに似てイケメン」「これからが楽しみですね」
『第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』ファイナリストの富川立夢（りずむ）が27日、自身のインスタグラムを更新。「10月23日に18歳になりました！」と報告し、バースデープレートを手に笑顔を見せる最新ショットを披露した。
【写真】「パパに似てイケメン」元テレ朝アナ・富川悠太氏＆富川立夢の親子2ショット
投稿では「成人になりましたが、これからも変わらず自分らしく、応援してくださっている方々、家族、スタッフさん、そして周りの環境に日々感謝しながら精進していきたいと思います！」と感謝と決意をつづった。
また、翌28日には、父で元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏もインスタグラムを更新。「早いなぁ。もう18かぁ。嬉しいけどちょっぴりさびしいような 笑」と素直な父心を明かしつつ、仲良く寄り添った親子2ショットを添え「りずむ成人おめでとう」と祝福した。
コメント欄には「りずくんおめでとう」「これからが楽しみですね」「パパに似てイケメンですね」「ケーキよりも映える男りずむ」「幸せな日々を過ごしてね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「パパに似てイケメン」元テレ朝アナ・富川悠太氏＆富川立夢の親子2ショット
投稿では「成人になりましたが、これからも変わらず自分らしく、応援してくださっている方々、家族、スタッフさん、そして周りの環境に日々感謝しながら精進していきたいと思います！」と感謝と決意をつづった。
コメント欄には「りずくんおめでとう」「これからが楽しみですね」「パパに似てイケメンですね」「ケーキよりも映える男りずむ」「幸せな日々を過ごしてね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。