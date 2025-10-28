安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が２８日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で始まった。

山上被告は殺人罪を認める方針。主な争点は量刑で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の影響をどう判断するかが注目される。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。

複数の捜査関係者によると、山上被告は奈良県警の調べに、自身が１０代の頃に母親が計約１億円を献金した教団について、「恨みがあった。教団とつながりがあると思って（安倍氏を）狙った」と供述していた。

複数の公判関係者によると、弁護側は公判で、家庭が崩壊した山上被告の生い立ちが事件に与えた影響を訴え、情状酌量を求める方針。検察側は計画性や殺意の強さを中心に立証するとみられる。

山上被告は銃刀法違反の発射罪でも起訴されており、弁護側は、被告の手製銃は同法の規制対象ではないとして無罪を主張する見通し。

公判は全１９回で、母親の証人尋問や被告人質問が行われ、１２月１８日に結審する予定。判決は来年１月２１日に言い渡される。