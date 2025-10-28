

えくぼの日フォトコンテスト 2024年度ファミリー部門優秀賞

ファッション手袋を中心に服飾雑貨の製造や販売などを手掛ける香川県東かがわ市の「フクシン」が、11月25日の「えくぼの日」に合わせ、笑顔になれる写真や動画などを募集する「えくぼの日フォトコンテスト」を行っています。

フクシンは、廃棄される野菜などで染めたオーガニックコットンや再生素材を使ったり、永久修理保証をつけたりするサステナブルファッションブランド「ecuvo,（えくぼ）」を展開しています。

その理念を広く伝える記念日として、毎年11月25日を「いい（11）」「にっこり（25）」の語呂合わせで「えくぼの日」とし、2020年からフォトコンテストを開催しています。

「ecuvo,」の公式インスタグラムアカウント(＠ecuvo_japan)をフォローした上で、笑顔になれる写真や動画を「#えくぼの日2025」とecuvo,のアカウントをタグ付けしてインスタグラムに投稿すると、コンテストに応募できます。

グランプリの受賞者にはecuvo,の商品2万円分がプレゼントされるほか、参加賞として希望者にオリジナルのエコバッグが贈られます。作品の募集期間は10月25日から11月24日までです。