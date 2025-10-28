スマートロック Lite

AmazonはスマイルSALEを11月4日まで実施中。SwitchBot製品も低価格になっており、28日11時に編集部が確認したところ、「スマートロック Lite」が15% OFFの10,980円、「スマートロック プロ」が17% OFFの18,980円、「スマートリモコン ハブ2」が20% OFFの7,980円で販売されている。

今回のスマイルSALEは「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、秋から冬への準備に向けて、食品・飲料・お酒から日用品、スポーツ・アウトドア用品、ファッションまで、幅広い製品をセール価格で販売。

期間中には、合計10,000円以上の買い物を対象にポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も併催。プライム会員なら1.5％、Amazon Mastercardでの購入で3％、ブランドセレクション対象商品購入で4％、dアカウントとの連携で0.5％とポイント還元率がアップ。さらに、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品(ウェア・バッグ・シューズは除く)では、さらに5.5%還元率がアップする。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください