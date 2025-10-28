ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは２７日にトランプ米大統領が来日したことを伝えた上で「昨日は東京都内、西麻布から皇居にかけての一帯は本当に厳重な警戒が敷かれていました」と明かした。

さらに「私も夜７時過ぎ、外に出てトランプ大統領の車列を見たんですけれども、ちょうど三宅坂のあたりだったんですが」とし「白いトラックが議事堂の方から進んで来て、キュ、キュ、キュ、キュ…っていってあと、ガ、ガ、ガ、ガ、ガ…っていって…積み荷のビールを道路に巻いちゃったんですよね」と自身が撮影した黄色いビールケースが道路に散乱する複数の写真とともに事故を目撃したことを明かした。

この事故に「一瞬、トランプ大統領の車列を足止めさせるための行為なのか、テロなのか、と現場にも緊張が走りましたけども、機動隊の人たちはすごいスピードで片付けていました。ビールなんで中身が坂なんで桜田門の方まで流れていて結構、匂いも充満していましたが」と伝え「その後、トランプさんの車、急きょ、やはり反対車線を走行していました」と目撃談を披露した。

その上で「ただ、帰り道、私思ったんですが」とし「今、ビールの流通が混乱していますよね、サイバー攻撃で。（事故は）外国人のドライバーさんのようでしたし、昨日、都内、大渋滞していましたから、なんだか時間におわれて強引に近道を通って…荷崩れしたんじゃないかな…そんなふうにも思いました。あくまで私が現場で見た自分の感想ですが」と伝えていた。

その後、番組では、この事故について２７日に桜田門からおよそ３００メートルの場所でトラックの荷台の扉からビール瓶ケースが落下したことを伝えていた。