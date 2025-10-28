天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が、先ほどから赤坂御苑で開かれています。競馬騎手の武豊さんら各界で活躍する方々が招待されています。

東京・港区の赤坂御苑では、28日午後、天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が開かれています。

28日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、瑶子さま、高円宮妃久子さま、高円宮家の承子さまの10人の皇族方が出席されています。

「君が代」の演奏のあと、天皇皇后両陛下の前に高市首相が進み挨拶をしました。高市首相は、このあとトランプ大統領との外交日程に臨むため、冒頭で会場を後にしました。

皇后さまと女性の皇族方は、去年秋、今年春の園遊会で着物姿でしたが、28日は色鮮やかな洋装で臨まれています。

28日の園遊会には、各界の功労者とその配偶者などおよそ1500人が招待されています。

今回の園遊会には、競馬騎手の武豊さんとその妻で元歌手・俳優の佐野量子さん、

輪島塗の装飾技法「沈金」の人間国宝で、能登半島地震で被災した山岸一男さん、

進化遺伝学や分子進化学で国際的に優れた功績を残し、上皇さまが発表されたハゼの論文の共同研究者でもある国立遺伝学研究所名誉教授の五條堀孝さん、

一般財団法人全日本ろうあ連盟の元理事長・石野富志三郎さん、

経済産業省の経済産業政策局長や内閣審議官などを歴任した新原浩朗さんと、妻で俳優・歌手の菊池桃子さんらが招待されています。

天皇皇后両陛下が招待客と歓談されています。