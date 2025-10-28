TOMMOROW X TOGETHERメンバーの１人・BEOMGYU（ボムギュ）さんと俳優・モデルの玉城ティナさんが、あすから開催予定の「HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN」プレス発表会に登壇しました。

本イベントは、昨年50周年を迎えたハローキティが、次の55周年に向け世界中を優しさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動する一環で行われます。

1年目の今年は、イングリッシュガーデンをテーマに装飾されたフォトジェニックな会場で、香り体験やフォトスペースで友人や家族ともっと仲良くなれるひとときが過ごせるとしています。









「HELLO KITTY'S PICNIC GARDEN」というイベント名にちなみ、ピクニックするなら誰と過ごしたいかという問いに、ボムギュさんは"やっぱり僕のメンバーたち！"と日本語で即答。さらに、"最近本当に忙しいから、メンバーと一緒に公園に行って…休みたい…休みたいです（笑）"とポツリ呟くと会場からは笑いが起き、人気者ゆえの多忙ぶりが伺えました。









その後、本日の主役のハローキティがボムギュさんに手を引かれ登場。

最初は、まるでハローキティを警護するかのようなおどけた仕草をして笑いをとるボムギュさんでしたが、ステージに上がると、キリッと表情を変え、紳士かつスマートにハローキティをエスコートしていました。









また、今回のイベントでは、来場者にハローキティの世界観をイメージしたフレグランスが配布されます。

ボムギュさんが選んだ香水は「お気に入りのリボン」。

キティから直接プレゼントされると、"とってもさわやかで落ち着く香りで、僕の今の気分に本当にぴったりです。キティちゃんどうもありがとうございます"と話し、笑顔を見せました。









【担当：芸能情報ステーション】