【しまむらのチラシ】今週は冬に活躍の″機能性インナー″が充実。旅の宿コラボの寝具も気になる...。《11月3日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年10月28日から11月3日まで買える商品の中から目玉商品を紹介します。

快適な冬を過ごせる予感...！

今週公開された店舗限定版チラシでは、これからの季節に手放せなくなる"機能性インナー"が充実しています。

日本を代表する老舗の下着メーカー「GUNZE」からは、素材にこだわったスタンダードインナーが大充実。

「シーファー」の「インナー各種」（1969円）は肌側が綿100％で肌あたりの優しく、「Kitemiru」の「インナー各種」（1089円〜）は綿100％のガーゼ生地のものから裏起毛とストレッチ性を備えたものなどを展開。敏感になりやすいこの時期でも安心です。

また、足元の寒さ対策に欠かせない「ハイソックス各種」は2足組で649円、「レギンス各種」は539円、履くだけで太ももや骨盤を鍛えられる「シェイプアップショーツ各種」は869円。あらゆる悩みに寄りそう、高コスパなアイテムが並びます。

さらに、体のツボをじんわりと温めてくれるユニークなあったかインナー「ツボ温活」も、この冬必見。レディースは、呼吸機能を高める効果が高いと言われる"中府"のツボに特化した「インナー各種」を869円で販売しています。

今年の冬は、家の中でほっこり・ぬくぬくと過ごしたい......！ そんな人は、クラシエの薬用入浴剤「旅の宿」、寝具メーカーの西川とコラボした"寝具"も合わせてチェックしてみて。

保湿と吸湿発熱の機能を持つ「センターラグ各種」（4070円〜）に「足入れクッション各種」（1089円）、保湿の機能を持つ「わた入り毛布各種」（2970円）に「敷きパッド各種」（2189円）など、アイテム数が豊富。この時期特有の冷えや乾燥から救ってくれるかも......！

対象店舗は公式サイトをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな