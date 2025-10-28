月見うどん


今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■日曜日の月見うどん

明日は忙しいのに…寝たいのに…


月見うどん


■月見うどん

材料（1人分）

冷凍うどん…1玉

卵…1個

かまぼこ…2切れ

九条ねぎ…1/2本

A 水…300ml

　薄口しょうゆ…大さじ1と1/2

　酒…大さじ1

　みりん…大さじ1/2

　顆粒和風だし…小さじ1

作り方

1. 九条ねぎは斜め薄切りにする。

2. うどんは表示通りゆでるか、レンジで加熱して解凍しておく。

3. 鍋にAを入れて中火にかけ、沸騰させる。

4. 器に2を入れ、中央に卵を割り入れて3をまわしかけ、1、かまぼこをのせる。

・電子レンジは機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なります。仕上がりを確認しながら調節してください。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』