寝つけない夜の、あたたかい味。小腹と心を満たす【月見うどん】
今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。
■日曜日の月見うどん
■月見うどん
材料（1人分）
冷凍うどん…1玉
卵…1個
かまぼこ…2切れ
九条ねぎ…1/2本
A 水…300ml
薄口しょうゆ…大さじ1と1/2
酒…大さじ1
みりん…大さじ1/2
顆粒和風だし…小さじ1
作り方
1. 九条ねぎは斜め薄切りにする。
2. うどんは表示通りゆでるか、レンジで加熱して解凍しておく。
3. 鍋にAを入れて中火にかけ、沸騰させる。
4. 器に2を入れ、中央に卵を割り入れて3をまわしかけ、1、かまぼこをのせる。
・電子レンジは機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なります。仕上がりを確認しながら調節してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』