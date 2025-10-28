両毛システムが後場マイナスに転じる、上期営業利益８割増も材料出尽くし感 両毛システムが後場マイナスに転じる、上期営業利益８割増も材料出尽くし感

両毛システムズ<9691.T>が後場マイナスに転じている。午後１時ごろに９月中間期連結決算を発表。売上高１０３億４４００万円（前年同期比２２．０％増）、営業利益１１億４１００万円（同７９．６％増）、純利益７億６４００万円（同２．０倍）となり、９月１７日に発表した修正予想値の営業利益１０億円も上回って着地したが、材料出尽くし感から売れているようだ。



公共事業セグメントで、法改正対応などによる情報処理サービスが堅調に推移したほか、自治体向けパソコンや学校向けＮＥＸＴ ＧＩＧＡ関連商談などのＩＴ機器の販売及び付帯するサービス提供が堅調に推移した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２２５億円（前期比０．１％増）、営業利益２２億円（同０．９％増）、純利益１５億円（同４．４％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS