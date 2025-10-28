カイノス<4556.T>が後場急落している。午後０時３０分ごろに発表した９月中間期単独決算で、営業利益が４億２２００万円（前年同期比１０．４％減）と２ケタ減益となったことが嫌気されている。



敗血症診断用プロカルシトニンキットのシェア拡大に注力したほか、クレアチニンをはじめとする生化学検査試薬や、輸血検査試薬・機器の拡販活動を推進した結果、売上高は２７億６８００万円（同３．７％増）となったが、円安の影響を含む原材料価格の上昇や人件費などの増加が利益を圧迫した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高５５億円（前期比３．７％増）、営業利益８億５０００万円（同３．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS