密着 in 西武池袋本店

去年から改装工事が続いていた西武池袋本店！

先月以降、デパ地下エリアが順次リニューアルオープン！

広さ３０００平方メートル、テニスコートおよそ１５面分に、以前から４１店舗増え、

約１８０もの店舗が集結する日本最大級のデパ地下に１日密着取材！

＜お得情報２３連発！＞

１、 PAOPAO・西武池袋でしか買えない、トリュフ香る和牛まん

２、PAOPAO・３種のシュウマイセットは毎月１５日限定で、通常１３９６円が１２００円、１９６円引きになるお得商品

３、塚田水産・好きなおでんを選んでパッキングできる

４、塚田水産・西武池袋本店限定のおでん種「椎茸エビしんじょ」

５、吉祥寺さとう・メンチカツで「メンチカツカレー」

６、吉祥寺さとう・午前中が並ばずに買うチャンス

７、鳥市商店・夕方まで在庫が豊富な場合は、普通に買うより３００円近くお得な焼き鳥五本セットも販売

８、 I.T.O.・普通に加熱すると固くなってしまうお肉を、真空状態で調理することで、徐々に火を通し極限まで柔らかなローストビーフを実現

９、 I .T.O・ローストビーフを１００g買うごとに54円のソースが１つ無料に

１０、 I .T.O・日替わりでローストビーフのお総菜が２０％OFFに

１１、寿司政・テイクアウト用の商品も、鮮度を保てるように注文を受けてから握る

１２、フロア内で調理するライブキッチン

１３、串重・１４１円の串揚げから好きな１０本を選べるセットが通常１４１０円のところ１０８０円

１４、いとはん・季節限定メニューも豊富

１５、お客さんの海外グルメ需要に応え、７カ国の惣菜店を導入

１６、サイゴン・大きなエビと豚肉、野菜をライスペーバーで巻き、中には「ブン」と呼ばれる米粉の麺がたっぷりで食べ応え抜群なベトナムの伝統料理

１７、京 みたらし 梅園・西武池袋限定の宇治抹茶みたらし団子

１８、ザ・ロイヤル ベイク・イギリスの五つ星ホテルのシェフ監修のスコーン専門店の１号店

１９、メゾンダーニ・ガトーバスクの生地の中にバスクチーズケーキ風味のカスタードを詰め焼き上げた、世界でここだけのスイーツ

２０、RF1・毎週木曜日に新メニューが登場

２１、シェ・シバタ・西武池袋限定の本物のバニラを使用したチーズケーキ

２２、キッチンABC・人気Ｎｏ１は豚肉とニラをニンニクベースのタレで炒めたオリエンタルライス

２３、たねや・西武池袋本店限定の「蒸しどらやき 福白金時」

ホワイト急便に潜入し調査！

安くて早くて便利！と話題！

業界トップクラス 全国およそ４０００店舗も展開する「ホワイト急便」に潜入！

その安さの秘密や、人気の理由を徹底調査！

松尾駿・有岡大貴 【ゲスト】西田ひかる

＜お邪魔した店舗＞

★ホワイト急便 駒岡工場前点

※価格は店舗によって異なります

※ホワイト急便駒岡工場前店の価格

・ワイシャツ 180円〜 ※会員価格

・はっ水加工 220円〜

コート・アウターの場合 880円〜

ネクタイ・スニーカーの場合 220円〜

ズボン・ジャケットの場合 440円〜

・染み抜き 550円〜

◎特殊品

※素材や形状により対応出来ない場合がございます

※仕上りに１週間以上かかる場合もございます

・寝袋 2370円〜

・毛布 シングル 1210円〜

・カーテン 1320円〜

・傘・日傘 1180円〜

・スニーカー

お手軽コース 600円〜

レギュラーコース 1200円〜

ハイクラスコース 2400円〜