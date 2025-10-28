都会の真ん中で満点の星空キャンプ気分！新感覚プラネタリウム「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」が開催中
沈む夕日――。広がる星空――。焚き火の音と虫の声――。都会の真ん中にいながら、まるで大自然の中でキャンプしているような没入感を味わえる新感覚プラネタリウム、「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」がコニカミノルタプラネタリアTOKYOにて開催中！プラネタリウムとキャンプを融合させた新感覚のリラックス体験が楽しめる本イベントの魅力や注目ポイントを、担当者のインタビューを交えて紹介する。
【画像】「Cafe Planetaria」ではここでしか味わえない宇宙をイメージしたメニューが豊富
■星空と自然の音が彩る自分だけの没入体験
「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」では、浜辺に沈む夕日とともに、10月〜11月に見られる季節の星座が楽しめる。また、上映中流れるBGMは、焚き火や波の音、虫の声といった環境音だけ。星座解説などはなく、自然の響きでゆったりと心が解きほぐされるだろう。さらに、上映中は自分のスマートフォンや音楽プレイヤーでお気に入りの音楽を聴きながら鑑賞することもできる(※)。
星座をじっくり眺めて楽しむもよし、自分だけの音楽と星座を重ねて楽しむもよし、キャンプチェアに座って環境音に包まれながらうとうと眠ってしまうのもよし。これまでのプラネタリウムでは味わえなかった特別な没入体験があなたを待っている。
※自分のスマートフォン/音楽プレイヤーで音楽を聴くときの注意
・音楽再生の際は必ずヘッドフォンやイヤホンの使用をお願いします。スピーカーでの音楽再生はできません。
・スマートフォン、音楽プレイヤー、ヘッドホン、イヤホン、その他周辺機器の貸出はありません。
・ドーム内では来場者が使用可能なコンセントおよび端末用の充電器の用意はありません。
・ドーム内にはWi-Fiの環境がありません。ストリーミング再生に際しての通信料は来場者の負担となります。
・スマートフォンの操作に際して音漏れ、液晶画面の光漏れには十分注意し、周囲の人への配慮をお願いします。
・ゆっくりと上映、音楽を楽しみたい人は、事前にプレイリストの作成や楽曲のダウンロードを推奨します。
■作品の上映を行うDOME1内では飲食も可能！
コニカミノルタプラネタリアTOKYOのロビーにあるカフェ「Cafe Planetaria」で購入したメニューは、作品の上映を行うDOME1内で飲食可能。星空の下のキャンプとともに、ここでしか味わえない宇宙メニューを楽しむことができる。
■担当者にインタビュー！
――「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」のテーマや開催の狙いについて教えてください。
「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」は、星空の下で“ただ静かに過ごす時間”を楽しむチルアウト型のプラネタリウムイベントです。日常の喧騒から少し離れて、心と身体をゆるめていただく──そんな時間を届けたいという思いから企画しました。
本作では、生演奏やBGMはあえて入れず、波の音や虫の声、焚き火のはぜる音といった自然の環境音だけで構成しています。まるで星空の下でキャンプをしているような、穏やかな時間の流れを感じていただけると思います。プラネタリウムのドームに広がる夕暮れから夜空への移ろいを眺めながら、思い思いのペースで過ごしていただくことが目的です。
――どんな層をターゲットにしていますか？
ターゲットは、日々忙しく過ごす20代〜40代の都市生活者を中心に、癒やしやリセットを求めている方、自然の中で深呼吸するような時間を過ごしたい方を想定しています。カップルや友人同士はもちろん、お一人でも心地よく過ごせるよう、静かで安心できる空間づくりを大切にしています。
――「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」の特徴や見どころを教えてください。
本イベントの一番の魅力は、「自分だけのチルタイムをつくれる星空体験」です。会場では、波の音や虫の声、焚き火の音といった自然の環境音が流れ、プラネタリウムのドームいっぱいに季節の星座が広がります。まるで秋のキャンプ場にいるような空気感の中で、来場者それぞれが自分のペースで星空を楽しめるのが特徴です。
さらに、お客様ご自身のスマートフォンや音楽プレイヤーからお気に入りの音楽を流しながら鑑賞できる点も、本イベントならではのポイントです。星空のもとで、自分だけのプレイリストとともに過ごす時間は、まさに“都市型チルキャンプ”と呼べる体験。
キャンプチェアに座りながらゆっくりと星空を見上げ、音と光の揺らぎに包まれる──そんな自由で心地よいひとときを楽しめることが、本イベントの最大の見どころです。
――「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」のアイデアはどのようにして生まれたのですか？
本イベントを企画したきっかけは、「プラネタリウムをもっと自由に、心で楽しめる空間にしたい」という思いからでした。日々忙しく過ごす中で、“何もしない時間”の価値が見直されつつあります。そんな中で、「星空の下でただぼーっと過ごす時間」「好きな音楽を聴きながらリラックスする時間」をプラネタリウムで再現できないかと考えたのが出発点です。
――実現に向けて苦労した点を教えてください。
実現までの苦労は、“静けさ”をデザインすることでした。音楽ではなく環境音を中心にすることで、空間に「余白」が生まれますが、その分、音の質感やバランスがとても繊細になります。波の音ひとつ取っても、リラックスできる音圧やリズムを見つけるまで何度も試作を重ねました。
――上映中、プラネタリウムに移る星空や景色などは移り変わっていくのでしょうか？
はい、プラネタリウム内の星空や景色は時間の経過とともに移り変わります。「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」では、10月〜11月に見られる季節の星座や、夕暮れから夜にかけての空の色の変化を、ドーム一面に広がる映像で段階的に表現しています。来場者は、キャンプチェアに座りながらゆったりと空の移ろいを楽しむことができます。また、環境音やご自身の音楽とともに鑑賞することで、まるで本物のキャンプ場で時間が経つのを感じるような体験を味わえます。
――読者へのメッセージをお願いします！
「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」では、都会の中でも“ゆったりと過ごす星空の時間”を体験していただけます。波や虫の音、焚き火の音に包まれながら、自分だけの音楽とともに星空を眺める──そんなひとときは、日常をちょっと忘れてリフレッシュするのにぴったりです。キャンプチェアに腰かけて、空の移ろいや季節の星座の変化を感じながら、どうぞご自身のペースでくつろいでください。忙しい日々の中で、“自分だけのチルタイム”を楽しむ時間をぜひ体験していただければと思います。
――ありがとうございました。
都会の中で、自然の音と星空に包まれて過ごす究極のリラックス体験を――「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」は11月23日(祝)まで上映中！
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
