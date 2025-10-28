株式会社サプリムは、疲労回復効果と消臭抗菌機能を持つリカバリーウェア「R WEAR（アールウェア）」を、10月30日（木）から11月3日（月・祝）の期間限定で玉川髙島屋にて販売する。“ソニー独自開発”の生地を使用したウェア。

米のもみ殻をソニーの技術で特殊加工した炭「Triporous（トリポーラス）」を使用したリカバリーウェア。体から放出される遠赤外線を再輻射する機能をもち、それによる血行促進作用で疲労回復や筋肉のこりなどの症状改善といった効果が得られるとしている。製品名の「Rは」Recovery、Relax、Refresh、Recharge、Resetの意味。

Triporousには2nmのマイクロ孔、2～50nmのメソ孔、約1μmのマクロ孔が複合して存在しており、大きな有機分子やウイルスなどの物質を吸着。例えばニオイの原因となるアンモニアガスは、従来の活性炭よりも約6倍のスピードで吸着するという。

このほか生地は吸汗速乾性に優れた二重構造としている。

「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出が完了済み。

同社は、ソニーグループ株式会社とエムスリー株式会社の共同出資によって2022年4月に設立。ソニーのセンシング・素材開発などの先進技術と、エムスリーの医療・ヘルスケア分野で培ってきた経験により、誰もが「健康」で「楽しく」生きられる社会の実現を目指しているという。

なお「R WEAR」は、大阪高島屋、日本橋高島屋で常設販売も行っている。

製品情報（例）

リカバリーロングスリーブ：17,500円 リカバリーロングパンツ ：18,500円 リカバリーロングスリーブ・ロングパンツセット：36,000円

※サイズ展開：S・M・L・XL