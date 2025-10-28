&TEAM韓国デビュー作『Back to Life』音源を先行公開！力強いエネルギーと9人の結束をMVで表現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが、10月28日にリリースする韓国デビュー作品のミニアルバム『Back to Life』の音源とタイトル曲MVを先行公開した。

■&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』を10月28日にリリース

&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、あらたな一歩として、10月28日に&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし韓国デビューすることが決定している。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミのもつ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作だ。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれており、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。

10月27日18時に音源が先行公開されたタイトル曲「Back to Life」は、荒々しく強烈なRock Hip-hopジャンルに仕上がっている。挫折や試練といった過去の傷さえも成長の足がかりに変えて「蘇る本能」で再び立ち上がる強い意志が込められたこの楽曲からは、より大きな世界へ向かって走っていく&TEAMの揺るぎない意志とポジティブなエネルギーが感じ取れる。

■MVではメンバーそれぞれが迫真の演技を披露

同時に公開された本楽曲のオフィシャルMVでは、「Am I a monster？ Are we？」と問いかけるMAKIのシーンから始まる。押し寄せる群衆と水しぶきをあげながら本能のままにぶつかり合うシーンは、内から湧き上がってくる感情からなる巨大なエネルギーが感じられる。少年たちが眠る美しい雲と草原は、画角が引いていくとすべてレプリカであることがわかり、嵐が吹き荒れる”現実”の過酷さをより際立たせている。強い風で瓦礫などが次々と落ちてくる現実にも臆せずに、結束の力で魅せる群舞からは、試練や挫折を受け入れ力強く前へ進もうとする9人のポジティブなエネルギーを感じる。

ストーリー性のある本MVでは、メンバーそれぞれの迫真の演技が目立ち、身体が黒い物体に飲み込まれ苦しむKの手をJOが掴んだ瞬間に悪夢から覚めるシーンは圧巻だ。パフォーマンスは力強いエネルギーと9人の結束を表現しており、溜め込んでいた感情が一気に爆発していくかのようにMVの後半で激しさを増していく。

パフォーマンスを通じて感じられる感情のドラマティックな変化に注目しよう。

(C)YX LABELS

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

MINI ALBUM『Back to Life』

韓国発売日：10月28日

■関連リンク

&TEAM OFFICIAL SITE

【画像】「Back to Life」MVサムネイル