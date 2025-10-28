timelesz松島聡＆猪俣周杜『CHEER』表紙＆巻頭特集に登場「幸せを生み合うのがアイドル」（猪俣）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの松島聡と猪俣周杜が、『CHEER（チア） Vol.63』（11月4日発売）の表紙と巻頭特集に登場する。

■松島聡が猪俣周杜の頬をムギュッ！

11月12日にニューシングル「Steal The Show / レシピ」をリリースするtimeleszから、放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』でも共演している松島聡と猪俣周杜が『CHEER』の表紙と巻頭特集に登場。

ファーコートと猫耳のニット帽のフワフワおそろいコーデに身を包んだふたり。松島が猪俣の頬をムギュッとつまんだり、体をあずけ合ったりと、仲睦まじい写真が掲載されている。

オーディション番組『timelesz project』（以下『タイプロ』）は社会現象を巻きおこし、冠バラエティ番組が放送開始。さらに、12月には京セラドーム大阪、2026年1月と2月には東京ドームでのライブが決定するなど、時代に愛されるグループとなったtimelesz。

これほどまでに時代に求められる理由を松島に聞くと、「『時代に求められている』っていう感覚は僕ら自身にはないかもしれないなぁ。今年は『タイプロ』というツールをとおして、いろいろなことを動かすことができたけど、来年からはもうそれがない。まっさらな状態で、自分たちの実力で、どれだけ時代をうまくコントロールしていけるのか。それがすごく楽しみです」と今後のグループ活動について、ポジティブに語った。

一方、『タイプロ』からグループに加入した猪俣は、「ライブでファンの方と直接会って顔を見たり、いろんなところであったかい言葉をもらって、いっぱい元気をもらっています。幸せにして、幸せにしてもらって、お互いに幸せを生み合うのがアイドル。すごくステキな世界」とファンとの幸せな関係について話した。

そして付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載される。（表面：藤原丈一郎／七五三掛龍也／正門良規、裏面：B&ZAI『ANDO』）

メイン写真：『CHEER（チア） Vol.63』表紙

■書籍情報

2025.11.04 ON SALE

『CHEER（チア）Vol.63』

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Steal The Show / レシピ」

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

■【動画】timelesz ｢レシピ｣ (YouTube Ver.)