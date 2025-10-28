矢作建、上期経常を32％上方修正・最高益予想を上乗せ

矢作建設工業 <1870> [東証Ｐ] が10月28日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の60億円→79億円(前年同期は13.2億円)に31.7％上方修正し、増益率が4.5倍→6.0倍に拡大し、従来の9期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、通期の経常利益は従来予想の99億円(前期は86.1億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期（中間期）につきましては、売上高は概ね前回予想どおりに推移する見込みですが、利益面では、建設工事における採算の向上や変更協議による請負金の増額、また不動産販売利益の積み増しなどにより、営業利益は19億円、経常利益は19億円、親会社株主に帰属する中間純利益は16億円と、それぞれ前回予想を上回る見込みです。 なお、通期の連結業績につきましては、第３四半期以降においても建設事業・不動産事業ともに引き続き順調に進捗することが見込まれますが、一方で当社の今後の持続的成長を実現するため、積極的な投資を行うことで当初予想よりも発生見込費用が増加する可能性があることなどを踏まえ、現時点では前回予想を据え置いております。 今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。

