28日14時現在の日経平均株価は前日比303.51円（-0.60％）安の5万208.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は106、値下がりは1486、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は59.8円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が47.14円、ニデック <6594>が26.94円、ファナック <6954>が23.06円、リクルート <6098>が19.5円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を138.39円押し上げている。次いで東エレク <8035>が75.76円、中外薬 <4519>が5.76円、塩野義 <4507>が2.98円、古河電 <5801>が2.45円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は情報・通信、海運の2業種のみ。値下がり1位は建設で、以下、金属製品、鉱業、繊維、ガラス・土石、倉庫・運輸と並ぶ。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

