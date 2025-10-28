Image: オーディオテクニカ

スタンダードだからこそ、特別なものを手にしたいねぇ。

オーディオテクニカの「ATH-M50x」といえば、プロ・アマ問わず高い評価を得ているモニターヘッドホン。リスニングにも使えるそのバランス感覚は、発売から10年が経つ今でも愛され続けています。

この「ATH-M50x」は不定期的に限定カラーを出してきましたが、発売から10周年の節目を迎えるこのタイミングで、より一層特別な装いに。

Image: オーディオテクニカ

2025年限定モデル「ATH-M50x ENSO」。全世界で5,000台限定です。

循環を示す黒の一筆

Image: オーディオテクニカ

ENSO＝円相は、墨絵において一筆で書かれる円を示し、命の循環や完成された美を表しているそうな。もしかして演奏ともかけてる？

限定モデルながら、カラーはあえてのブラック。それも本来はシルバーのハウジングのリング部、スライダー、ヒンジなどもブラックにした、全身真っ黒コーデです。

Image: オーディオテクニカ

リングとスライダー部分には、音の波形がモチーフの特別な刻印も。スライダーに柄があるのって新鮮！

Image: オーディオテクニカ

本来はシルバーのヒンジも、ツヤ感あふれるブラックに。これはかっこいいなぁ。限定5,000台の生産ということで、一台ずつシリアルナンバーも刻印される特別っぷりです。

Image: オーディオテクニカ

カラー以外の仕様はオリジナルと変わらず、折りたたみ機構や片耳モニター機能も抜かりなし。カールコード、ストレートコード、収納ポーチも同梱。

気になる価格は3万2670円、2025年10月31日発売。5,000台という限定っぷりに対してそこまでプレミア感のある値付けじゃないの助かるなぁ。

また、購入した人のうち抽選で「ATH-M50x ENSOアクセサリーキット」が当たるキャンペーンも実施。専用のヘッドホンケースと、京都の染色工場「馬場染工場」コラボの風呂敷がゲットできます。

「ATH-M50x」、定番モデルだけにカラバリが変わる意味も大きかったんですけど、10周年の限定カラーが漆黒とかカッコ良すぎじゃないか…!?