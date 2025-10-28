外国籍の男性に「買春行為をばらすぞ」などと因縁をつけて暴行し、現金の入ったリュックを奪ったとして、男女8人が警視庁に逮捕されました。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、東京・江戸川区の無職・高橋和真容疑者（25）ら男女8人です。

高橋容疑者らは今年2月、新宿区百人町で外国籍の50代の男性に暴行を加え、あごの骨を折るなどの大けがをさせたうえ、現金およそ110万円が入ったリュックを奪った疑いがもたれています。

警視庁によりますと、8人とは別の10代の女が男性を誘ってホテルに入り、数分後に出てきたところで高橋容疑者らが「買春行為をばらすぞ」などと因縁をつけ犯行に及んだということです。

8人のうち高橋容疑者ら6人は容疑を否認しています。

男性をホテルに誘った女はグループの1人で今も逃げているということで、警視庁が行方を追っています。