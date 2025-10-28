ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。延長11回に二塁に進塁した際に足を痛めたと見られ、X上の日本人からは「二塁付近に塩を撒いて」などの声が上がった。

2本の本塁打と2本の二塁打で4打数4安打と無双状態だったこの日の大谷。異変が起きたのは延長11回だった。

9回に続く申告敬遠で出塁。ベッツの左前打で二塁に向かう際、異変が起きたのか減速。トレーナーとデーブ・ロバーツ監督が心配そうに駆け寄ったが、交代はしなかった。

昨年のワールドシリーズ第2戦。同じドジャースタジアムで大谷は二盗を試みた際に左肩亜脱臼を負った。それだけに日本人ファンからも様々な声が上がる。

Xには「大谷翔平のためにドジャースタジアムの二塁付近に塩を撒いてほしい」「ワールドシリーズでのセカンドベース付近が大谷にとって鬼門だな」「大谷翔平ワールドシリーズ呪われすぎじゃね？ 去年も怪我してたし、、大谷さん明日もピンチやな」「大谷二塁で怪我は去年をフラッシュバックする」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）