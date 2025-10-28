timelesz松島聡＆猪俣周杜、ファー＆猫耳“おそろコーデ”で「CHEER」表紙 今後のグループ活動も語る
【モデルプレス＝2025/10/28】timelesz（タイムレス）の松島聡と猪俣周杜が、11月4日発売の『CHEER（チア） Vol.63』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。ファーコートと猫耳のおそろいコーデを披露する。
【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM
11月12日にニューシングル『Steal The Show／レシピ』をリリースするtimeleszから、放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』でも共演している松島と猪俣が登場。ファーコートと猫耳のニット帽のフワフワおそろいコーデに身を包んだ2人。松島が猪俣の頰をムギュッとつまんだり、体をあずけ合ったりと、仲睦まじい写真が掲載されている。
オーディション番組『timelesz project』（以下『タイプロ』）は社会現象を巻きおこし、冠バラエティ番組が放送開始。さらに、12月には京セラドーム大阪、2026年1月と2月には東京ドームでのライブが決定するなど、時代に愛されるグループとなったtimelesz。時代に求められる理由について聞かれると、松島は「『時代に求められている』っていう感覚は僕ら自身にはないかもしれないなぁ。今年は『タイプロ』というツールをとおして、いろいろなことを動かすことができたけど、来年からはもうそれがない。まっさらな状態で、自分たちの実力で、どれだけ時代をうまくコントロールしていけるのか。それがすごく楽しみです」と今後のグループ活動について、ポジティブに語った。
一方『タイプロ』からグループに加入した猪俣は「ライブでファンの方と直接会って顔を見たり、いろんなところであったかい言葉をもらって、いっぱい元気をもらっています。幸せにして、幸せにしてもらって、お互いに幸せを生み合うのがアイドル。すごくステキな世界」とファンとの幸せな関係について話した。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。表面はなにわ男子の藤原丈一郎、Travis Japanの七五三掛龍也、Aぇ! groupの正門良規、裏面はB&ZAIの舞台「ANDO」が掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM
◆松島聡＆猪俣周杜「CHEER」表紙登場
11月12日にニューシングル『Steal The Show／レシピ』をリリースするtimeleszから、放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』でも共演している松島と猪俣が登場。ファーコートと猫耳のニット帽のフワフワおそろいコーデに身を包んだ2人。松島が猪俣の頰をムギュッとつまんだり、体をあずけ合ったりと、仲睦まじい写真が掲載されている。
◆松島聡、今後のグループ活動について語る
オーディション番組『timelesz project』（以下『タイプロ』）は社会現象を巻きおこし、冠バラエティ番組が放送開始。さらに、12月には京セラドーム大阪、2026年1月と2月には東京ドームでのライブが決定するなど、時代に愛されるグループとなったtimelesz。時代に求められる理由について聞かれると、松島は「『時代に求められている』っていう感覚は僕ら自身にはないかもしれないなぁ。今年は『タイプロ』というツールをとおして、いろいろなことを動かすことができたけど、来年からはもうそれがない。まっさらな状態で、自分たちの実力で、どれだけ時代をうまくコントロールしていけるのか。それがすごく楽しみです」と今後のグループ活動について、ポジティブに語った。
一方『タイプロ』からグループに加入した猪俣は「ライブでファンの方と直接会って顔を見たり、いろんなところであったかい言葉をもらって、いっぱい元気をもらっています。幸せにして、幸せにしてもらって、お互いに幸せを生み合うのがアイドル。すごくステキな世界」とファンとの幸せな関係について話した。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。表面はなにわ男子の藤原丈一郎、Travis Japanの七五三掛龍也、Aぇ! groupの正門良規、裏面はB&ZAIの舞台「ANDO」が掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】