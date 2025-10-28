FRUITS ZIPPER＆WILD BLUE「TGC in あいち・なごや 2026」メインアーティストに決定 第2弾出演者解禁
【モデルプレス＝2025/10/28】2⽉15⽇にIGアリーナにて開催される『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）より、第2弾出演者が解禁された。
【写真】「TGC in あいち・なごや 2026」第2弾出演者一覧
14年ぶりの愛知・名古屋開催を盛り上げる豪華出演者第2弾が解禁。ゲストモデルには、SNS総フォロワー470万⼈超えを誇り、モデルの他コスメブランドのプロデューサーなど幅広く活躍するなごみ、ゲストには、TGCの出演は2023年2⽉に開催した『TGC和歌⼭ 2023』以来約3年ぶりとなるモデルでタレントの近藤千尋、性別にとらわれない⾃由なビジュアル・考え⽅と、個性的な動きや発⾔で10代を中⼼に絶⼤な⼈気を誇り、TGCの各開催地でも歓声が巻き起こるとうあ、⾃⾝初となるファッション誌のカバーが話題を呼んでいる村重杏奈が出演。
また、6⼈組ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバーとして21か所を巡るWATWING LIVE TOUR 2025「honest」を展開中で、俳優に加え、バラエティ番組にも出演するなどマルチな活躍を⾒せている⼋村倫太郎、7⼈組ボーカルダンスグループ・原因は⾃分にある。のメンバーとしても活動する傍ら、俳優としても話題沸騰中で、フォトブックの発売も予定している杢代和⼈ら、注⽬の若⼿俳優も続々と決定した。
注⽬のメインアーティスト第2弾も解禁。2024年9⽉6⽇に1st Digital Single『WILD BLUE』でデビューを果たし、2025年4⽉12⽇よりスタートした初の全国ツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］』は全国5都市5公演の全席が完売し、10⽉10⽇には6th Digital Single『君の笑顔とあの空』を配信スタートした5⼈組ボーイズグループWILD BLUEの出演が決定。さらに、原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループで、2025年5⽉、6⽉に開催したグループ史上最⼤規模となるさいたまスーパーアリーナとワールド記念ホール（神⼾ポートアイランドホール）2会場での結成3周年公演のチケットは即完売し、2025年10⽉8⽇の台北公演を⽪切りに、グループ史上初となるアジアツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』を開催中の、まさに「原宿から世界へ」と⾶び⽴つFRUITS ZIPPERも登場する。（modelpress編集部）
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、さくら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：近藤千尋、とうあ、⼋村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和⼈ 他 ※50⾳順
メインアーティスト：岩⽥剛典、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】「TGC in あいち・なごや 2026」第2弾出演者一覧
◆なごみ・近藤千尋ら「TGC in あいち・なごや 2026」第2弾出演者解禁
14年ぶりの愛知・名古屋開催を盛り上げる豪華出演者第2弾が解禁。ゲストモデルには、SNS総フォロワー470万⼈超えを誇り、モデルの他コスメブランドのプロデューサーなど幅広く活躍するなごみ、ゲストには、TGCの出演は2023年2⽉に開催した『TGC和歌⼭ 2023』以来約3年ぶりとなるモデルでタレントの近藤千尋、性別にとらわれない⾃由なビジュアル・考え⽅と、個性的な動きや発⾔で10代を中⼼に絶⼤な⼈気を誇り、TGCの各開催地でも歓声が巻き起こるとうあ、⾃⾝初となるファッション誌のカバーが話題を呼んでいる村重杏奈が出演。
◆FRUITS ZIPPER＆WILD BLUE、メインアーティストとして登場
注⽬のメインアーティスト第2弾も解禁。2024年9⽉6⽇に1st Digital Single『WILD BLUE』でデビューを果たし、2025年4⽉12⽇よりスタートした初の全国ツアー『WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］』は全国5都市5公演の全席が完売し、10⽉10⽇には6th Digital Single『君の笑顔とあの空』を配信スタートした5⼈組ボーイズグループWILD BLUEの出演が決定。さらに、原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループで、2025年5⽉、6⽉に開催したグループ史上最⼤規模となるさいたまスーパーアリーナとワールド記念ホール（神⼾ポートアイランドホール）2会場での結成3周年公演のチケットは即完売し、2025年10⽉8⽇の台北公演を⽪切りに、グループ史上初となるアジアツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』を開催中の、まさに「原宿から世界へ」と⾶び⽴つFRUITS ZIPPERも登場する。（modelpress編集部）
◆「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」開催概要
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、さくら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：近藤千尋、とうあ、⼋村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和⼈ 他 ※50⾳順
メインアーティスト：岩⽥剛典、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】