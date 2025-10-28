坂下千里子「子供達がよく食べてくれる」味噌漬け豚肉弁当を披露「真似したい」「丁寧な暮らし」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの坂下千里子が10月28日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】坂下千里子「彩りが綺麗」と話題の手作り弁当
坂下は「本日味噌漬け豚肉弁当になります」とつづり、色鮮やかなおかずが敷き詰められた具沢山な手作り弁当の写真を投稿。「味噌、豆板醤、醤油、砂糖、お酒、みりんを適当に…」「私の味噌漬けは、適当な味付けなのですが、子供達がよく食べてくれるので、作り置き定番メニューです」と添えて、定番の味付けであることを続けている。
この投稿には「丁寧な暮らしが伝わる」「彩りが綺麗」「真似したいレシピ」「味噌漬け食べたい！」などの反響が寄せられている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
